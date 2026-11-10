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Магнитная буря сегодня: геошторм продолжает терзать планету

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После рекордной серии солнечных вспышек и геомагнитных возмущений в выходные, сегодня, 10 ноября, магнитосфера Земли начнет постепенно восстанавливаться: согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, геомагнитная обстановка останется повышенной, однако уровень возмущений пойдет на спад.

Изображение сгенерировано нейросетью

По предварительным оценкам, максимальный планетарный индекс Kp в этот день составит около 3,67, что ниже порога магнитной бури, который начинается с отметки 5. Это означает, что вероятность полноценной бури уровня G1 крайне мала, хотя отдельные кратковременные возмущения магнитного поля еще возможны. В начале суток, с полуночи до 3:00, Kp-индекс может кратковременно достигать 4,6, что классифицируется как возбужденное состояние магнитосферы, но все же не дотягивает до уровня бури.

Причиной нестабильности стал поток высокоскоростного солнечного ветра, вырвавшийся из крупной корональной дыры на Солнце. Пик его воздействия пришелся на выходные, когда Солнце побило рекорд XXI века по числу вспышек, но к началу рабочей недели поток начал ослабевать.

Для метеозависимых людей даже такие колебания могут быть ощутимы. В периоды геомагнитных возмущений возможны головные боли, скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, а также общая слабость и нарушения сна. Врачи рекомендуют в этот день избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, больше бывать на свежем воздухе, пить больше жидкости и следить за самочувствием.

По предварительным прогнозам, уже с 11 ноября геомагнитная обстановка стабилизируется, и до конца недели ожидается спокойный фон без серьезных возмущений, пишет «МК на Сахалине» .

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