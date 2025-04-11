Общество

Посвященный 80-й годовщине освобождения узников фашистских концлагерей митинг состоялся в Пскове

Торжественно-траурный митинг, посвященный 80-й годовщине освобождения узников фашистских концлагерей, состоялся в Пскове сегодня, 11 апреля. Он традиционно прошел в сквере Павших борцов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Мы сегодня здесь собрались по очень важному поводу, почтить память тех, кто был заключён в концлагерях. Сегодня 80-летний юбилей, с каждым годом становится все меньше тех, кто помнит об этих страшных событиях. В Год защитника Отечества мы видимся с каждым, вручаем им памятные знаки», — выступил заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный.

Председатель областной общественной организации несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Раиса Кузина поприветствовала всех присутствующих.

«Великая Отечественная война была самой страшной в истории человечества. Как и в любой войне, в ней особенно пострадали дети. Разум человеческий не может воспринять, когда маленький ребенок стоит за колючей проволокой. Дети находились в бараках с застывшим страхом в глазах», — сказала она.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова обратилась к молодежи отметила, что сейчас они имеют уникальную возможность встретиться с теми, кто в их возрасте пережил страшные события в концлагерях.

Заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев также обратился ко всем присутствующим: «Весь мир должен помнить об этом и никогда не допустить ничего подобного».

В памятном митинге также приняли участие члены регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в фашистских концлагерях в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятному знаку.

Напомним, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают во всем мире 11 апреля. Дату установили в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 миллионов детей. Только в Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных, сообщает calend.ru.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу.