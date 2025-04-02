Культура

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают 11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается в мире 11 апреля. Эта памятная дата была установлена в честь интернационального восстания узников концлагеря Бухенвальд (нем. Buchenwald), произошедшего 11 апреля 1945 года. Восстание стало символом сопротивления и надежды на освобождение для тысяч заключенных.

Концлагеря представляли собой учреждения, предназначенные для массового содержания людей, подвергшихся репрессиям по политическим, социальным, расовым, религиозным и другим признакам. В годы Второй мировой войны фашистская Германия и её союзники создали разветвленную сеть концентрационных лагерей, гетто и тюрем, которые стали местами систематического уничтожения миллионов человек.

Первый концентрационный лагерь в нацистской Германии — Дахау — начал функционировать 22 марта 1933 года. Впоследствии была создана обширная система концлагерей, охватывающая территорию Германии и оккупированных ею стран. На территории Третьего рейха и подконтрольных ему государств действовало более 14 тысяч концентрационных лагерей, гетто и тюрем.

Одним из крупнейших нацистских лагерей был Бухенвальд, открытый вблизи Веймара 19 июля 1937 года. К 1945 году он включал 66 филиалов и рабочих команд. За восемь лет существования через Бухенвальд прошло около 240 тысяч заключенных, из которых было уничтожено свыше 56 тысяч человек, представлявших 18 национальностей, включая 19 тысяч советских военнопленных.

По оценкам нацистских руководителей, продолжительность жизни узника в лагере не должна была превышать одного года, что приносило нацистам значительную экономическую выгоду.

Среди других известных нацистских концлагерей были Освенцим (4 миллиона узников), Майданек (1,38 миллиона), Маутхаузен (122 тысячи), Заксенхаузен (100 тысяч), Равенсбрюк (92,7 тысячи), Треблинка (80 тысяч) и Штуттгоф (80 тысяч). Доля детей до 14 лет среди заключенных составляла 12-15%.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошло более 20 миллионов человек из 30 стран мира. Около 5 миллионов из них были гражданами Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек не дожили до освобождения, включая около 2 миллионов детей, пишет calend.ru.

Одним из самых жестоких аспектов лагерной системы стали медицинские эксперименты, проводимые врачами СС, в том числе над детьми.

После разгрома нацистской Германии и освобождения концентрационных лагерей советскими, американскими и британскими войсками, мир узнал о масштабах преступлений нацистов. Нюрнбергский процесс 1946 года признал заключение в неволю мирных граждан и использование их труда в интересах Германии преступлениями против человечности.

11 апреля 2023 года Министерство обороны Российской Федерации запустило на своем сайте раздел «Звериное лицо фашизма», содержащий многочисленные свидетельства о пытках, расстрелах и унижениях, которым подвергались миллионы людей в концлагерях.

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание против нацистского режима и вышли на свободу. Сегодня, спустя десятилетия, память о жертвах фашизма сохраняется в различных странах мира. Проводятся памятные мероприятия, встречи бывших узников, поминальные службы и возложение цветов к местам захоронения жертв нацистского террора.

Сохранение памяти о жертвах концлагерей и уважение к тем, кто пережил эти ужасы, является важным уроком для будущих поколений и способствует предотвращению подобных преступлений в будущем.