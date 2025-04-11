Общество

Депутат Госдумы предлагает сократить рабочий день женщинам на один час

Женщинам необходимо сократить рабочий день хотя бы на один час, чтобы у них оставалось больше времени на семью. Такое мнение высказывает депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).

Он отметил, что сейчас каждый ребенок посещает как минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию, а некоторые дети — несколько.

«Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят, и уже заявляют, что детей у них не будет», — пояснил депутат.

Антропенко подчеркнул, что заботы о семье, доме и детях порой вынуждают женщин уходить с работы, и это устраивает далеко не всех. Парламентарий отметил, что даже если у женщины нет семьи и детей, ей также необходим лишний свободный час в сутки, чтобы, к примеру, собраться на работу, пишет ТАСС.

«Женщине требуется намного больше времени, чем мужчине. Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества! Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой? Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы», — заключил депутат.