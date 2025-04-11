Общество

Администрация Пскова напомнила горожанам адреса официальных страниц в соцсетях

За деятельностью администрации города Пскова можно следить в соцсетях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации.

«В интернет-сообществах: ВКонтакте, Одноклассники, а также в мессенджере Telegram можно прочесть актуальную информацию в удобном и привычном для каждого гражданина формате, узнать об актуальных новостях, о деятельности администрации города Пскова, а также обсудить события в комментариях», - уточнили в пресс-службе.

Также псковичам напомнили, что существуют официальные страницы подведомственных учреждений администрации города Пскова в социальной сети «ВКонтакте».