Общество

Субботник прошел на горе Соколиха в Псковском районе

Общерайонный субботник прошел на горе Соколиха в Псковском районе, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Солнечная погода порадовала тех, кто внес свой вклад в общественно полезное дело», - отметила глава района.

В весенней уборке приняли участие сотрудники многих трудовых коллективов: молодежные организации, депутаты муниципального Собрания, работники ЦРТДМ, ПРЦК, специалисты администрации района, неравнодушные жители.

«Мы убрали мусор, прошлогоднюю траву, дико растущий кустарник на Аллее в честь 80-летия Псковского района, по обочинам дороги, ведущей к монументу и у самого памятника, а также подмели парковку. В целом собрано порядка 20 кубометров мусора. Всем спасибо за участие! Отмечу, буквально через три дня, 18 апреля, по традиции на этом месте состоится возложение цветов к памятнику в честь Ледового побоища, посвященный 783-й годовщине исторической битвы на Чудском озере», - подчеркнула Наталья Федорова.