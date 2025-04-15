Общество

Кириенко возглавил наблюдательный совет Национального центра исторической памяти

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, в состав наблюдательного совета вошли первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко (председатель наблюдательного совета), помощник главы государства Владимир Мединский, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, а также главы Минпросвещения, Минкультуры и Минобрнауки Сергей Кравцов, Ольга Любимова и Валерий Фальков, пишет ТАСС.

Национальный центр исторической памяти при президенте России был образован по указу Путина в ноябре 2023 года. Организация была создана для сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также в целях реализации общественно значимых проектов и инициатив.