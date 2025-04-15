Общество

Дмитрий Мезенцев назначен полномочным представителем президента в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева своим представителем в Конституционном суде, пишет «Московский Комсомолец».

Фото здесь и далее: Global Look Press

С 2009 по 2012 год Мезенцев занимал пост губернатора Иркутской области. В 2013–2015 годах представлял регион в Совете Федерации, затем с 2015 по 2019 год был сенатором от Сахалинской области.

С 2019 по 2021 год занимал должность посла России в Белоруссии. С 2021 года — государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии.

На новом посту он сменил Александра Коновалова, который стал судьей Конституционного суда.