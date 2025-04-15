Общество

Имена нескольких красноармейцев увековечат в великолукской деревне Гвоздово до 8 мая

Вопросы сохранения исторической памяти на территории Псковской области в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудил на личном приеме граждан по поручению президента Российской Федерации губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: правительство Псковской области

Супружеская пара из Пскова рассказала об истории семьи Шелест и ее участии в Великой Отечественной войне. Супруги были удостоены многих боевых наград и захоронены на Мироносицком кладбище. Заявители попросили восстановить поврежденную от сильного ветра ограду. По решению Михаила Ведерникова все работы проведут до 8 мая, также на месте заменят крест и установят дополнительную табличку для увековечения памяти участников Великой Отечественной войны.

Одно из обращений пришло от учащегося из Уфы. Его прадед погиб в ходе Великолукской наступательной операции, имя сержанта увековечено на братской могиле в великолукской деревне Гвоздово. Этот опыт вдохновил парня продолжить работы по поиску правильных данных воинов, чтобы восстановить память о других защитниках Отечества, погибших в боях с прадедом в те же дни. В ходе исследовательской работы удалось установить имена красноармейцев 31-й отдельной стрелковой бригады, которые требуется увековечить.

«Ты — большой молодец! Обязательно все сделаем до 8 мая», — обратился Михаил Ведерников к заявителю.

Также поступили обращения от родственников защитников Отечества. Были озвучены просьбы по исправлению данных в фамилии дяди на воинском захоронении в Великих Луках, по содействию в увековечении имени прадеда на братской могиле в новосокольнической деревне Монаково.