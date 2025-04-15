Общество

Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан» в России

Верховный суд приостановил запрет деятельности движения «Талибан» в России.

«Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить», — огласил решение судья Олег Нефедов.

Заседание прошло в закрытом режиме. Решение подлежит немедленному исполнению, но оно может быть обжаловано, пишет РИА Новости.

Как пояснили в Генпрокуратуре, правовым основанием для обращения в суд стали изменения, внесенные в декабре в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон «О противодействии терроризму». Они позволяют приостановить запрет террористической организации, если та прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России.

Эти обстоятельства нашли подтверждение в судебном заседании, и суд пришел к выводу об обоснованности иска, добавили в надзорном ведомстве.

Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.