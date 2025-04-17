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Общество

Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия

18.04.2025 09:35|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей уделяет большое внимание вопросам сохранения культурного наследия, считает известный псковский археолог Александр Михайлов.

«Хочу поздравить Псковскую Ленту Новостей с таким полуюбилеем! Я сейчас подумал и понял, что, наверное, каждое утро я начинаю с того, что открываю страничку ПЛН и смотрю за региональными новостями. 25 лет с точки зрения археологии - срок, конечно, очень небольшой, возраст невелик, поэтому надеюсь, что Псковская Лента Новостей будет жить, здравствовать и радовать нас и оперативной информацией, и какими-то аналитическими, даже острыми материалами. Я имею достаточно большой опыт общения с коллективом ПЛН, знаю, сколько внимания Псковская Лента Новостей уделяет вопросам сохранения культурного наследия и археологического наследия в частности. Так что желаю процветания», – сказал Александр Михайлов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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