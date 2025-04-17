Общество

Свыше 3 800 магазинов насчитывалось в Псковской области в 2024 году

На конец 2024 года в Псковской области насчитывалось 3 818 различных магазинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Фото: Псковстат

«Все необходимое для повседневной жизни — от продуктов питания до одежды и бытовой техники мы приобретаем в магазинах. В Псковской области на конец 2024 года насчитывалось 3 818 различных магазинов», - отметили в Псковстате.

Товары повседневного спроса представлены в минимаркетах, или магазинах «шаговой доступности», добавили в территориальном органе статистики. Их в области насчитывалось 1 263.

«Огромный выбор товаров на любой вкус предлагают 15 гипер- и 208 супермаркетов. Специализированных продовольственных магазинов насчитывалось 227, непродовольственных — 1 051. Универмагов в области 8, прочих магазинов — 1 046», - заключили в Псковстате.