Общество

Юные гении Пскова: Олимпиада по ментальной арифметике установила новые рекорды

Шестая Олимпиада по ментальной арифметике, организованная Школой интеллекта StarBoom, состоялась в Пскове 12 апреля. Соревнования прошли в центре «Простория» и собрали более 70 участников в возрасте от 5 до 14 лет. Ребята показали невероятные результаты в быстром устном счете и эффективных техниках запоминания, еще раз доказав: ментальная арифметика – ключ к успешному развитию современного ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в StarBoom.

Фотографии: StarBoom

«Наша методика основана на японской системе развития мозга через образный устный счёт. Она доказала свою эффективность и даже стала интеллектуальным видом спорта. Мы с гордостью проводим эту Олимпиаду для студентов StarBoom уже в шестой раз. Каждый ребенок здесь – победитель! Мы видим, как дети становятся увереннее, быстрее и смелее в решении сложных задач, раскрывая свои интеллектуальные способности» - отметила руководитель Школы интеллекта StarBoom Мария Андреева.

Соревнования проходили в несколько этапов: счет на соробане (японские счеты), ментальный счет с листа и с экрана компьютера. Был добавлен новый этап ФЛАШ - решение примеров на максимальной скорости с возрастающей сложностью. Победителем этого этапа стала Мария Егорова, установившая новый рекорд Пскова. Участница решила пример за рекордные 0,25 секунды.

Абсолютными чемпионами в своих категориях стали:

Евдокия Медведева (Тема «Просто», счет без формул),

Лев Можаев (Тема «Брат», формулы на 5, младшие),

Анастасия Гнутова (Тема «Брат», формулы на 5, старшие),

Василиса Гладкая (Тема «Друг+Брат», все формулы, старшие),

Мелания Смирнова (Тема «Умножение», все законы).

«Шестая олимпиада – это важный этап для нашей школы. Ее проведение именно в День космонавтики — не случайность. Способности детей безграничны, как космос и Вселенная! И мы счастливы раскрывать этот потенциал. Я горжусь каждым из наших учеников! А Олимпиада - это способ показать, как ментальная арифметика помогает детям развивать внимание, память и способность работать с информацией быстро и эффективно. Мы будет продолжать развивать эту важную традицию и расти вместе с вами!» - добавила Мария Андреева.

Родители участников Олимпиады тоже поделились своими впечатлениями.

Екатерина, мама 8-летнего Дмитрия: «Олимпиада – это настоящий праздник для всей семьи! Дети проявили свои знания, характер, концентрацию и волю к победе — всё, чему учат в нашей любимой школе StarBoom. Спасибо преподавателям за их душу и труд, которые делают наших детей лучше и успешнее каждый день!».

Екатерина, мама 10-летнего Александра: «Для моего сына это был уже второй год участия в Олимпиаде, и я вижу, как он стал быстрее и увереннее. Саша гордится своими результатами, а главное – он научился мыслить иначе, без стресса решать задачи, которые раньше казались сложными. Мы с мужем очень рады, что нашли школу StarBoom, которая не только развивает интеллект, но и дает детям уверенность в себе!».

Школа интеллекта продолжает открывать новые горизонты для успешного развития детей и приглашает всех желающих присоединиться к эффективным занятиям. Раскройте безграничные возможности своего ребенка - запишитесь в Школу интеллекта StarBoom!

Контакты:

Реклама: АНО Центр интеллектуального развития «Вектор». ИНН: 6027201114. Erid: 2SDnjdVmLFC