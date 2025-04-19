Общество

Россиян предупредили о штрафах за хранение бензина в гараже

В России не допускается хранение в гаражах бензина и других горючих веществ, такое нарушение влечет за собой штраф, за исключением автостоянок на личных участках, рассказала юрист Мария Спиридонова.

«Гараж должен соответствовать строительным, противопожарным, санитарным нормам и правилам. В действующих правилах противопожарного режима в РФ указан полный запрет на хранение тары из-под горючего, а также горючего и масел без установления объема в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта», - пояснила она.

Спиридонова указала, что действовавший ранее приказ МЧС, позволявший хранить в гараже до 20 литров топлива и до 5 литров масла, был отменен, пишет РИА Недвижимость.

Правила пожарной безопасности также подразумевают запрет на хранение в гараже газовых баллонов, горючих веществ, в том числе органических растворителей, спиртов, ацетона. Однако данные меры не касаются гаражей, расположенных на дачных участках, уточнила Спиридонова.

По словам юриста, нарушителю может быть вынесено предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В случае пожара виновник будет обязан возместить пострадавшим причиненный им ущерб.

«В действующей методике проведения профилактической работы в жилом секторе указывается в том числе запрет по хранению предметов домашнего обихода, пиломатериалов и других горючих веществ, промасленных ветошей и так далее. Помещение гаражей следует содержать в чистоте», - заключила Спиридонова.