Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем местного самоуправления

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем местного самоуправления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Уважаемые главы муниципальных образований, депутаты представительных органов, муниципальные служащие, работники и ветераны органов местного самоуправления, активисты ТОС! Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!» - сказал Михаил Ведерников.

От отметил, что в Псковской области сложилась сплоченная команда профессиональных управленцев и ответственных неравнодушных людей, которые искренне переживают за настоящее и будущее своей малой Родины.

«Работниками органов местного самоуправления при поддержке депутатов всех уровней сегодня решается большинство вопросов в регионе: состояние социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство территорий и качество жизни людей. Решению этих задач вы посвящаете всю свою жизнь, зачастую жертвуя своим личным временем, выходными и праздниками. Это требует особого профессионализма, самоотдачи, чуткости к людям, умения найти нестандартный подход в решении задач», - добавил губернатор.

В каждом муниципалитете есть активисты ТОС, которые многое делают для развития своих населенных пунктов, привлекают гранты на реализацию проектов по благоустройству и решению задач местного уровня, продолжил глава региона.

«Благодарю вас за активную жизненную позицию, неравнодушие и готовность вместе трудиться на благо земляков. Желаю не останавливаться на достигнутом, успешно реализовывать новые проекты и планы! Успехов, благополучия и всего самого доброго!» - заключил Михаил Ведерников.