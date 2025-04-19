Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем местного самоуправления

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем местного самоуправления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
От отметил, что в Псковской области сложилась сплоченная команда профессиональных управленцев и ответственных неравнодушных людей, которые искренне переживают за настоящее и будущее своей малой Родины.
В каждом муниципалитете есть активисты ТОС, которые многое делают для развития своих населенных пунктов, привлекают гранты на реализацию проектов по благоустройству и решению задач местного уровня, продолжил глава региона.
«Благодарю вас за активную жизненную позицию, неравнодушие и готовность вместе трудиться на благо земляков. Желаю не останавливаться на достигнутом, успешно реализовывать новые проекты и планы! Успехов, благополучия и всего самого доброго!» - заключил Михаил Ведерников.