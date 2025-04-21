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Три псковских летчика - первые Герои Советского Союза на пути к Великой Победе

Служившие в авиаполку в Крестах три младших лейтенанта Степан Здоровцев, Петр Харитонов и Михаил Жуков стали первыми, кто в годы войны удостоился звания Героя Советского Союза. Бывшие до войны водолазом, учителем и электромонтером, они уже в первых боевых вылетах смело противостояли врагу в воздушных боях, отрубали своими винтами хвосты вражеским самолетам, а один немецкий борт навсегда загнали в Псковское озеро. В канун 80-летия Великой Победы Псковская Лента Новостей рассказывает о бесстрашных хозяевах неба, навсегда вписавших свои имена в историю страны.

«Не знающие страха»

Псковичи хорошо помнят трагическую дату 9 июля 1941 года. В этот день нога немецкого нациста ступила на улицы города. Началась оккупация, длившаяся более трех тяжелых лет. Однако в тот же день центральная газета «Правда» рассказала своим читателям о трех летчиках, их история показывает, как отчаянно сопротивлялись на псковской земле. Они стали первыми Героями Советского Союза из 11 тысяч, награжденных в годы Великой Отечественной войны. Свой подвиг они совершили в псковском небе.

«Это первые орденоносцы священной Отечественной войны советских народов против кровавых псов фашизма, - сообщало издание. - Как только телеграф и радио разнесли по стране Указ о первых героях Отечественной войны, популярны и любимы стали имена Героев Советского Союза Степана Здоровцева, Михаила Жукова, Петра Харитонова… Так воюют и побеждают простые советские люди, не знающие страха в борьбе, гордые сыны нашего крылатого народа. Они множат мастерство и отвагу и бьют врага, беспощадно обрушивая на него тонны стали, уничтожая его в воздухе».

Петр Харитонов в кабине своего самолета.

Здоровцев, Жуков и Харитонов — летчики 158-го истребительного авиационного полка. Три младших лейтенанта прикрывали в небе подступы к Острову и Пскову.

Их полк базировался на аэродроме Кресты и был сформирован меньше чем за год до войны. Приказ о его создании вышел 25 июля 1940 года, к концу ноября формирование подразделения завершилось. Первым его командиром, с которым часть и встретила 22 июня 1941 года, стал майор Аркадий Афромеев, а комиссаром — батальонный комиссар Яков Журавлев. Организационно полк входил в состав 5-й смешанной авиационной дивизии Ленинградского военного округа.

Основой для формирования полка стали летчики, имеющие боевой опыт, полученный во время Советско-финской войны. Но такие истребители были в Красной Армии на вес золота, так что большую часть пилотов полка набрали из недавних выпускников военных авиационных училищ. Именно так в него попали все трое будущих героев — младшие лейтенанты Степан Здоровцев, Михаил Жуков и Петр Харитонов. Полк имел неплохое по меркам 1940 года вооружение: 46 самолетов И-16 и 20 – Як-1. Такая матчасть требовала от экипажей высокой культуры пилотирования, постоянных тренировок, и это тоже стало залогом успехов, которые были достигнуты полком в первые недели войны. Подвиги, совершенные летчиками в начале войны и позднее, дали основание 7 июля 1943 года присвоить этой части гвардейское звание: она стала именоваться 103-м гвардейским истребительным авиаполком ПВО. За годы войны восемь летчиков полка получили звание Героев Советского Союза, но первыми были трое наших героев.

«Обыкновенная биографии в необыкновенное время», - это определение Аркадия Гайдара применимо к каждому из трех Героев.

Везде поспел

Степан Здоровцев родился 24 декабря 1916 года в Ростовской губернии, на хуторе Золотаревка. Его отец Иван, всю жизнь зарабатывавший свой хлеб тяжелым крестьянским трудом, сделал все, чтобы его дети смогли получить настоящие профессии. Степан окончил девятилетнюю школу, после продолжил учение в Константиновской тракторно-механической школе. Умение обращаться со сложными механизмами пригодилось юноше, когда семья в очередной раз снялась с насиженного места и отправилась искать лучшей доли в Астрахани. Там Степан устроился работать в слесарные мастерские, а потом ушел в судоремонтные — поближе к морю.

Так состоялся первый серьезный выбор молодого человека, и он быстро доказал себе и окружающим, что это не прихоть и не подвернувшаяся случайность. Всего за пару лет Степан Здоровцев вырос из слесаря-судоремонтника до механика баркаса Общества содействия развитию водного транспорта и охраны жизни людей на водных путях, а потом и до начальника Астраханской городской станции ОСВОД. Уже на этой должности он получил еще одну морскую профессию — водолаза, поскольку именно таких специалистов не хватало на станции.

Степан Здоровцев

Одновременно Степан начал покорение и второго океана — воздушного. Как и многие другие молодые люди той эпохи, он пришел в аэроклуб по комсомольской путевке. Стране, стремительно наращивавшей воздушный флот, катастрофически не хватало летчиков, и комсомол объявил призыв молодежи в аэроклубы и авиашколы. Так что дипломы водолаза и летчика-любителя Степан Здоровцев получил в 1938 году практически одновременно.

К этому времени подошел срок призыва в армию, и можно было только гадать, куда именно военкомат направит столь разностороннего призывника. Выбор был сделан в пользу неба: Степан Здоровцев стал курсантом Сталинградского военно-авиационного училища летчиков. Он попал в последний набор курсантов, который проходил обучение по двухлетней программе, и уже в октябре 1940 года закончил учебу, получил звание младшего лейтенанта и петлицы с одним «кубарем», а вместе с ними – направление в 158-й истребительный авиаполк, базировавшийся в Пскове.

Восток-запад

Биография другого героя, Петра Харитонова, не менее характерна. Он родился в крестьянской семье 16 декабря 1916 года. Детство и юность Петр провел на Тамбовщине, в селе Княжево: помогал родителям, учился в средней школе. Но как только Петру выдали на руки аттестат о среднем образовании, он решил строить свою жизнь самостоятельно и отправился на Дальний Восток, туда, где затевалось большое строительство. Однако судьба распорядилась иначе: поработав плотником на дальневосточных стройках, Петр Харитонов решил продолжить учебу и поступил на педагогические курсы, по окончании которых отправился работать учителем в среднюю школу №12 города Улан-Удэ.

Петр Харитонов недолго оставался учителем - небо позвало.

Молодой педагог проработал в школе всего пару лет, а затем его призвали в армию. Призывника направили в Читу, в 30-ю военную школу пилотов, которая только-только была создана: приказ о ее формировании был отдан 19 августа 1938 года. А уже в октябре 1939 года Петр Харитонов вместе со всей авиашколой переезжает под Ростов-на-Дону, в Батайск. Здесь бывший учитель, а ныне пилот-курсант и доучивался оставшийся ему год. В июне 1940 года Батайская авиационная школа пилотов имени Серова производит свой первый выпуск: 542 младших лейтенанта ВВС, прошедших двухлетний срок обучения и готовых пополнить стремительно разрастающиеся авиачасти Красной Армии. Среди них был и недавний учитель Петр Харитонов, направленный на службу в 158-й истребительный авиаполк на Псковщину. Так с Дальнего Востока он попал к западным рубежам Родины.

Петр Харитонов стал пилотом после двух лет подготовки в авиашколе.

В полку быстро заметили способного пилота, который много времени уделял изучению и оттачиванию приемов воздушной стрельбы. Такие летчики всегда были на вес золота, и командование решило направить младшего лейтенанта Харитонова в Пушкин на курсы командиров звеньев, чтобы он мог не только учиться сам, но и учить других. Выпуск из школы ознаменовался для молодого пилота участием в воздушном параде над Дворцовой площадью в Ленинграде, устроенном в честь Первомая. Это был последний предвоенный праздник. До начала войны оставалось чуть меньше двух месяцев.

Общий сбор

Михаил Жуков был на год младше, он родился 10 октября 1917 года в деревне Ружбово Череповецкого уезда Новгородской губернии в семье крестьянина. В 1933 году закончил сельскую школу. Затем в Ленинграде обучался в школе строительного ученичества кровельно-жестяному делу.

Активность Михаила Жукова подняла его на высоту.

В сентябре 1934 года по приглашению старшего брата приехал в Ярославль, где окончил фабрично-заводское училище при местном резино-асбестовом комбинате и стал работать электромонтёром на шинном заводе. Был активным комсомольцем: пионервожатым в начальной школе, членом «Лёгкой кавалерии», агитатором по первым выборам депутатов в Верховный Совет СССР.

Как и Здоровцев, посещал аэроклуб, а после его окончания был отобран комиссией и направлен райвоенкоматом в 7-ю военную школу лётчиков имени Сталинградского Краснознаменного пролетариата. В мае 1941 года младшего лейтенанта Жукова назначили пилотом 158-го истребительно-авиационного полка.

Так все трое собрались в Пскове.

Обыкновенный подвиг

На седьмой день войны, 28 июня 1941 года, бывший учитель Петр Харитонов совершил свой первый боевой вылет. Около часа дня группа истребителей 158-го авиаполка взлетела на перехват немецких бомбардировщиков, прорывавшихся к городу Остров. В самый разгар боя, когда Харитонову представилась возможность сбить «Юнкерс-88», выяснилось, что пулеметы его И-16 молчат: то ли кончились патроны, то ли система боепитания повреждена. Тогда младший лейтенант ударил винтом своего И-16 по хвостовому оперению бомбардировщика и сбил его этим ударом. Несмотря на то, что винт оказался поврежден в результате тарана, Харитонов сумел довести свой истребитель до аэродрома. Благополучно приземлился, а уже через два часа с новым винтом отправился в новый боевой вылет.

Спустя час после тарана, совершенного Харитоновым, его подвиг повторил и бывший водолаз Степан Здоровцев. Он поднялся на перехват фашистского бомбардировщика «Хейнкель-111», отбившегося от основной группы. Догнал его уже довольно далеко от своего аэродрома. Несколько атак оказались безрезультатными. Наконец истребителю удалось занять идеальное положение для стрельбы, но к этому времени он истратил весь боезапас. Тогда младший лейтенант Здоровцев решил таранить бомбардировщик: двумя ударами буквально отрезал ему хвостовое оперение, после чего сумел дотянуть 80 километров до своего аэродрома.

На следующий день, 29 июня, при схожих обстоятельствах таранил вражеский бомбардировщик бывший электромонтер Михаил Жуков. Он атаковал вражеское судно, то задымило и стало снижаться. Но добить самолет противника наш летчик не смог – кончились патроны. Тогда Михаил Жуков решил пойти на таран и пикированием загнал немецкий бомбардировщик в Псковское озеро. Это был третий боевой вылет советского летчика.

Когда о таранах, совершенных советскими летчиками в псковском небе, стало известно командованию, их решено было представить к самым высоким наградам. Эту идею поддержали и в Москве: страна остро нуждалась в примерах не только мужества и стойкости, но и боевых успехов советских воинов. И в итоге 8 июля 1941 года Степану Здоровцеву, Петру Харитонову и Михаилу Жукову было присвоено звание Героев Советского Союза.

Петр Харитонов и Михаил Жуков вместе со своим товарищем Николаем Тотминым - тот золотую звезду Героя получил 22 июля за первый в истории воздушных боев лобовой таран, совершенный им также в июле 1941 года во время налета вражеской авиации на аэродром Рожкополье в современном Палкинском районе Псковской области.

Дальнейшие боевые судьбы трех первых Героев сложились по-разному. Младший лейтенант Степан Здоровцев не вернулся из боевого вылета на следующий день после награждения – 9 июля 1941 года. Старший лейтенант Михаил Жуков погиб в неравном воздушном бою 12 января 1943 года, в начале прорыва блокады Ленинграда, вступив в бой с девятью немецкими истребителями. А Петр Харитонов воевал до Победы и, прослужив в военной авиации еще десять лет, уволился в запас в звании полковника. В городе Пушкин, где он учился на командира звена, сегодня дислоцирован 332-й отдельный гвардейский вертолётный полк, ведущий свою историю от псковского 158-го истребительно авиаполка. Имена служивших в нем Героев Советского Союза навсегда вписаны в военную историю страны.

Валентина Семенова