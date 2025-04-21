Общество

Сетевой магазин в Пскове оштрафовали за задержку заработной платы

В ходе проверки, проведенной прокуратурой города, было установлено, что в одном из сетевых магазинов непродовольственных товаров нарушаются сроки выплаты заработной платы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Поводом для надзорных мероприятий стало обращение одного из работников, который пожаловался на задержку выплат.

Согласно собранным материалам, выяснилось, что заработная плата выплачивается нерегулярно и в дни, которые не предусмотрены трудовым договором и локальными актами организации. За подобные нарушения предусмотрена ответственность работодателя в соответствии с частью 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое было направлено в Государственную инспекцию труда в Псковской области для дальнейшего рассмотрения.

По результатам рассмотрения данного постановления организация была привлечена к ответственности и оштрафована на сумму 70 тысяч рублей за задержку выплаты заработной платы.