Общество

Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали новые налоговые льготы для семей с двумя и более детьми

С 2026 года в России начнет действовать новая мера поддержки семей с детьми: пересчет ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для родителей с двумя и более детьми. Льгота коснется семей, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. По оценкам Минтруда, новая мера затронет около 4,2 миллиона семей, в которых воспитываются почти 10 миллионов детей, сообщается в Telegram-канале главы объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутата Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергея Вострецова.

Для родителей, подпадающих под условия программы, ставка НДФЛ будет снижена до 6% вместо стандартных 13%. Разница между стандартной и льготной ставкой будет возвращена семьям в виде выплаты. Это станет дополнительной финансовой поддержкой для многодетных семей с невысоким доходом, позволяя им направить сэкономленные средства на нужды детей.

«Эта инициатива — важный шаг к снижению финансовой нагрузки на многодетные семьи. Мы в СОЦПРОФ считаем, что такие меры должны быть частью комплексной системы поддержки, включающей доступное жилье, качественное образование и здравоохранение. Только так можно обеспечить устойчивое улучшение уровня жизни россиян и стимулировать демографический рост», — подчеркнул председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков также анонсировал изменения в размере пособий для мам-студенток. Сейчас средний размер выплаты составляет 12,5 тысячи рублей за 140 дней. С 2026 года пособие будет привязано к прожиточному минимуму, что позволит молодой маме получить более 90 тысяч рублей за тот же период. Это значительно усилит поддержку для студенток, совмещающих учебу и материнство.

Новые меры направлены на улучшение материального положения семей с детьми и поддержку молодых родителей. По данным Минтруда, они станут частью государственной стратегии по улучшению демографической ситуации и повышению уровня жизни.

«Государство делает важный шаг, фокусируясь на адресной помощи семьям с детьми. СОЦПРОФ поддерживает такие инициативы, но мы настаиваем на их системности и долгосрочности. Необходимо обеспечить прозрачность реализации и доступность информации, чтобы каждая семья могла воспользоваться своими правами», — добавил Сергей Вострецов.

До конца 2025 года будут разработаны нормативные акты для реализации этих мер. Родителям рекомендуется следить за новостями на сайтах Минтруда и налоговых органов. Объединение профсоюзов СОЦПРОФ планирует проводить консультации, чтобы помочь семьям разобраться в новых правилах и получить положенные льготы.