Общество

Первую противоклещевую обработку территорий провели в «Михайловском»

Вчера, 23 апреля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершили первую в текущем году противоклещевую обработку подлежащих такой обработке территорий. Дезинсекцию провели сотрудники филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах.



Фото со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель территорий Пушкинского заповедника, заместитель директора музея по развитию и продвижению Екатерина Дмитриева, опасных насекомых уничтожили на площади порядка восьми гектаров. Это пространство экскурсионных маршрутов и так называемых гостевых зон во всех мемориальных усадьбах, территории «Музея-мельницы в деревне Бугрово» и соседней с ним «Пушкинской деревни», Поэтической (Праздничной) поляны, старинных городищ Савкина Горка и Воронич.

Обязательная повторная дезинсекция в заповеднике традиционно запланирована на конец мая и будет проведена накануне Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры), особо отметила Екатерина Дмитриева.