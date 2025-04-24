«Дневной дозор»: Поможет ли регулярная ротация чиновников в борьбе с коррупцией?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужна ли регулярная ротация чиновников на руководящих постах? Может ли она быть действенной мерой профилактики коррупции?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Такое явление, как коррупция, своими корнями уходит еще во времена Древней Руси, правда, называлась она тогда по-другому, «кормлениями». «Кормления» — это способ содержания должностных лиц за счет местного населения. В XV веке коррупция вообще приобрела системный характер и называлась она мздоимством. Коррупция в нашей стране была, кажется, всегда: чиновники воровали и при Иване Грозном, и при беспощадном Петре Первом, и при Екатерине II Великой. Да и с падением монархии, во времена СССР, несмотря на то, что собственность стала государственной, народной, а сознание должно было стать коммунистическим, никуда не исчезли случаи взяточничества, приписок, использования должностного положения в корыстных целях.
За примерами, к сожалению, далеко ходить не надо. Вот буквально на прошлой неделе задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Его обвинили в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений, и сейчас он находится в СИЗО.
Может, коррупция – это наша национальная скрепа? Писателю Салтыкову-Щедрину приписывают фразу: «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют».
В разное время по-разному боролись с коррупцией, опасным явлением, разъедающим государство и общество, но одной из мер борьбы с чиновниками на местах, зарвавшимися воеводами, наместниками, генерал-губернаторами, городничими и т.д., была их регулярная ротация. Центральная власть и сегодня понимает, что некоторые руководители на местах быстро обрастают связями, обретают «подшефные» коммерческие структуры, ищут и находят (!) разные схемы, поэтому их нужно ротировать и не задерживать чиновника на одном и том же месте. В том числе поэтому, например, в российских силовых структурах на руководящих постах проходит регулярная ротация со сменой регионов.
Надо ли ужесточить правила ротации чиновников, не задерживать их на одном и том же месте на продолжительный срок?
По данному вопросу существуют различные мнения. Одни считают, что да, ротация необходима вне зависимости от того, есть ли подозрения у правоохранительных органов в недобросовестности чиновника или нет. Другие уверены, что постоянная смена чиновников приведет к нарушению стабильной работы многих ведомств, потому что, когда все время будут приходить новые люди, не будет соблюдена преемственность, старые проекты не будут доведены до конца, будут появляться новые люди, и все это приведет к слому естественной работы административных структур.
Так может ли ротация быть эффективной мерой профилактики коррупции? Или она только дезорганизует управление на разных уровнях? Ответы на эти вопросы мы будем искать в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».
Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, отработавший также много лет в различных федеральных структурах и на руководящих постах в разных регионах России, отметил, что коррупция есть во всем мире, и это действительно проблема.
Евгений Михайлов считает, что ротация может помочь в борьбе с коррупцией, но относится это скорее к силовым структурам, так как они сами находятся на передовой борьбы с мздоимцами и сталкиваются с серьезными искушениями. Да и власть у них большая, поэтому смысл в ротации чиновников в погонах - есть. А вот частая смена чиновников в других сферах - особого смысла не имеет, ведь наряду с потенциальными взяточниками она коснется и примерных работников.
Ветеран муниципальной службы Псковской области, экс-глава Бежаницкого района Сергей Михеев считает, что ограничение сроков нахождения чиновника на посту никакой роли не сыграет.
Фото: Сергей Михеев / Telegram
Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин согласен с мнением ветерана муниципальной службы Сергея Михеева и не находит ограничение сроков работы чиновников действенным методом профилактики коррупции.
Другой аксакал псковской муниципальной политики – экс-мэр Пскова Александр Прокофьев убежден, что если в какой-либо организации или структуре есть факты коррупции, то на 100% руководитель в этой коррупционной схеме участвует. Поэтому государству нужно тщательно следить за коррупционными проявлениями и отслеживать способы махинаций, чтобы вырабатывать приемы противодействия. А ротация – не панацея.
По мнению первого секретаря псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко, основные проблемы с коррупцией связаны с неправильным подбором кадров. По его словам, в советское время кадры тщательнее подбирались и контролировались, четче работали надзорные органы, а сейчас «государево око», по мнению Петра Алексеенко, к сожалению, иногда дремлет.
Лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов Артур Гайдук считает, что сокращение срока нахождения в должности чиновников - это неэффективно и невыполнимо.
Мнения наших спикеров сегодня не совпали. Часть из них считает, что благодаря ротации и сокращению сроков полномочий чиновников можно только сделать хуже, причем проблему с коррупцией это не решит, а вот административная система пострадает. Вторая же часть наших экспертов уверена, что ротации вполне могут быть методом профилактики коррупции.
Александра Братчикова