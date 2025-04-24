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Общество

«Дневной дозор»: Поможет ли регулярная ротация чиновников в борьбе с коррупцией?

25.04.2025 11:22|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужна ли регулярная ротация чиновников на руководящих постах? Может ли она быть действенной мерой профилактики коррупции?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Такое явление, как коррупция, своими корнями уходит еще во времена Древней Руси, правда, называлась она тогда по-другому, «кормлениями». «Кормления» — это способ содержания должностных лиц за счет местного населения. В XV веке коррупция вообще приобрела системный характер и называлась она мздоимством. Коррупция в нашей стране была, кажется, всегда: чиновники воровали и при Иване Грозном, и при беспощадном Петре Первом, и при Екатерине II Великой. Да и с падением монархии, во времена СССР, несмотря на то, что собственность стала государственной, народной, а сознание должно было стать коммунистическим, никуда не исчезли случаи взяточничества, приписок, использования должностного положения в корыстных целях.

За примерами, к сожалению, далеко ходить не надо. Вот буквально на прошлой неделе задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Его обвинили в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений, и сейчас он находится в СИЗО.

Может, коррупция – это наша национальная скрепа? Писателю Салтыкову-Щедрину приписывают фразу: «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют».

В разное время по-разному боролись с коррупцией, опасным явлением, разъедающим государство и общество, но одной из мер борьбы с чиновниками на местах, зарвавшимися воеводами, наместниками, генерал-губернаторами, городничими и т.д., была их регулярная ротация. Центральная власть и сегодня понимает, что некоторые руководители на местах быстро обрастают связями, обретают «подшефные» коммерческие структуры, ищут и находят (!) разные схемы, поэтому их нужно ротировать и не задерживать чиновника на одном и том же месте. В том числе поэтому, например, в российских силовых структурах на руководящих постах проходит регулярная ротация со сменой регионов.

Надо ли ужесточить правила ротации чиновников, не задерживать их на одном и том же месте на продолжительный срок?

По данному вопросу существуют различные мнения. Одни считают, что да, ротация необходима вне зависимости от того, есть ли подозрения у правоохранительных органов в недобросовестности чиновника или нет. Другие уверены, что постоянная смена чиновников приведет к нарушению стабильной работы многих ведомств, потому что, когда все время будут приходить новые люди, не будет соблюдена преемственность, старые проекты не будут доведены до конца, будут появляться новые люди, и все это приведет к слому естественной работы административных структур.

Так может ли ротация быть эффективной мерой профилактики коррупции? Или она только дезорганизует управление на разных уровнях? Ответы на эти вопросы мы будем искать в сегодняшнем выпуске программы «Дневной дозор».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, отработавший также много лет в различных федеральных структурах и на руководящих постах в разных регионах России, отметил, что коррупция есть во всем мире, и это действительно проблема.

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«Основная проблема, которую можно назвать ключевой, — это коррупция, которая процветает на очень серьёзных уровнях. Она не является уникальной для нашей страны, но у нас часто принимает уродливые формы. Второе — это то, что наши люди привыкли соблюдать законы. Однако из-за наплыва мигрантов и других факторов ситуация меняется. У мигрантов свои этические нормы. Например, в советское время в Псковской области сдачу всегда давали. Даже если это была копейка. Но если бы человек поехал в советскую Грузию или Армению и попросил сдачи, на него бы посмотрели с удивлением... Поэтому, если за любое действие в Европе или у нас придётся платить, это тоже будет вызывать напряжение у людей. Возвращаясь к борьбе с коррупцией, можно сказать, что она ведётся, но явно недостаточно. На определённых уровнях эта проблема тормозится».

Евгений Михайлов считает, что ротация может помочь в борьбе с коррупцией, но относится это скорее к силовым структурам, так как они сами находятся на передовой борьбы с мздоимцами и сталкиваются с серьезными искушениями. Да и власть у них большая, поэтому смысл в ротации чиновников в погонах - есть. А вот частая смена чиновников в других сферах - особого смысла не имеет, ведь наряду с потенциальными взяточниками она коснется и примерных работников.

Ветеран муниципальной службы Псковской области, экс-глава Бежаницкого района Сергей Михеев считает, что ограничение сроков нахождения чиновника на посту никакой роли не сыграет.

Фото: Сергей Михеев / Telegram

«Важно быть честным и порядочным, занимая любую должность. Некоторые люди трудятся на одном месте по 10–20 лет и пользуются уважением окружающих. Другие же могут испортить свою репутацию за короткий срок. Поэтому честность и порядочность — ключевые качества».

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин согласен с мнением ветерана муниципальной службы Сергея Михеева и не находит ограничение сроков работы чиновников действенным методом профилактики коррупции.

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«На мой взгляд, частая смена руководителей в государственных структурах может быть вредна. Это снижает доверие к руководителям, которые постоянно переходят с одной должности на другую, не успевая достичь значимых результатов. Для эффективной работы требуется больше времени, чем короткий срок. По моему мнению, 5–6 лет минимум нужно стараться поработать в должности, и тогда уже можно показать какие-то результаты, достигнутые за это время. А если постоянно менять чиновников, эффективность будет в управлении падать. Я говорю сейчас про муниципальное образование. Что касается антикоррупционных мер, всё зависит только от порядочности тех людей, которые на этих должностях работают. Можно работать 10–20 лет на должности, быть порядочным человеком, а можно и год отработать, и воспользоваться служебным положением, и поучаствовать в различных коррупционных схемах. К сожалению, даже в Псковской области мы сталкиваемся с подобными случаями. Недавно все это было у всех на виду. Человек занял пост заместителя главы города. Сколько он там проработал? Год, может быть, даже меньше. Результат его деятельности оказался явно неудовлетворительным».

Другой аксакал псковской муниципальной политики – экс-мэр Пскова Александр Прокофьев убежден, что если в какой-либо организации или структуре есть факты коррупции, то на 100% руководитель в этой коррупционной схеме участвует. Поэтому государству нужно тщательно следить за коррупционными проявлениями и отслеживать способы махинаций, чтобы вырабатывать приемы противодействия. А ротация – не панацея.

«Суть в том, что собой представляет человек. Если в нем заложена коррупционная бацилла, то его действия не поменяются, месяц он работает, год или десятилетие. А есть люди, которые всю жизнь работают, и, как мой отец говорил, гвоздя не украл за всю жизнь. И так оно и было. Я против того, чтобы менять людей на основании того, что они долго работают. Не важно, сколько лет сотрудник отдал компании — пять или восемь, это не должно быть причиной для его отставки. Я категорически против такого подхода. Я считаю, что важнее следить за работой каждого».

По мнению первого секретаря псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко, основные проблемы с коррупцией связаны с неправильным подбором кадров. По его словам, в советское время кадры тщательнее подбирались и контролировались, четче работали надзорные органы, а сейчас «государево око», по мнению Петра Алексеенко, к сожалению, иногда дремлет.

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«Я считаю, что всё зависит от кадров. Если на должность назначат местного специалиста, он вряд ли станет использовать своё положение для получения взяток или дополнительных доходов. Ведь он будет работать среди своих, и ему не захочется портить репутацию. С другой стороны, приезжие люди, которые не планируют оставаться надолго, могут воспользоваться ситуацией. Они не боятся потерять работу и не задумываются о последствиях своих действий. Поэтому коррупция часто связана с подбором кадров».

Лидер фракции «Яблоко» в областном Собрании депутатов Артур Гайдук считает, что сокращение срока нахождения в должности чиновников - это неэффективно и невыполнимо.

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«Я считаю, что это неэффективно и невыполнимо. Во-первых, поднимаясь по карьерной лестнице, человек уже обрастает связями. К тому моменту, как его назначили начальником отдела или председателем комитета, он уже оброс, он к этому шел. После чего он стал начальником, проработал 5 лет, его сняли. Дальше куда он пойдет? Его просто понизят в должности? Происходит система ротации. Все-таки выбирать на должность нужно по определенным профессиональным качествам. Если человек хорошо работает и подходит для должности, его назначат, даже если он неидеален. Просто потому, что больше нет подходящих кандидатов. В такой ситуации его поставят начальником, хотя по человеческим и профессиональным качествам он мог бы и не занимать эту позицию. Я думаю, что эффективность такой системы очень сомнительна. Бороться с коррупцией нужно другими методами. Ужесточением надзора со стороны закона. В Советском Союзе была такая структура, которая называлась ОБХСС, отдел борьбы с хищением социалистической собственности. Она работала, и ее боялись».

Мнения наших спикеров сегодня не совпали. Часть из них считает, что благодаря ротации и сокращению сроков полномочий чиновников можно только сделать хуже, причем проблему с коррупцией это не решит, а вот административная система пострадает. Вторая же часть наших экспертов уверена, что ротации вполне могут быть методом профилактики коррупции.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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