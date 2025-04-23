Общество

О чем говорят строители?

24 апреля в Пскове прошел форум саморегулируемой организации (СРО) — Ассоциации «Псковский строительный комплекс». В работе собрания приняли участие руководители строительных компаний региона, представители комитета по строительству и ЖКХ правительства Псковской области, а также вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз. Участники форума обсудили успехи работы псковских строителей, сегодняшние проблемы отрасли и пути их решения. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Участников мероприятия поприветствовал директор саморегулируемой организации - Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Виктор Суворов. И познакомил с программой форума, в рамках которой члены СРО должны были утвердить отчеты организации и ее Совета. А затем передал слово почетным гостям форума.

И. о. председателя комитета по строительству и ЖКХ правительства Псковской области Ксения Григорьева поблагодарила присутствующих за успешную работу и сотрудничество. Она напомнила, что на территории Псковской области, как и во всех регионах страны, действуют национальные проекты. «Мы совместно с вами решаем задачи, поставленные президентом Российской Федерации, губернатором Псковской области. И 2024 год тоже не стал исключением. Совместными усилиями мы ввели на территории Псковской области 362 тыс квадратных метров жилья. Из них 132 тысячи - это многоквартирные жилые дома. По федеральному проекту расселения аварийного фонда мы создаем комфортные условия для проживания наших граждан. В 2024 году мы построили пять таких домов», - рассказала она.

Ксения Григорьева также отметила, что «самым народным» является федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого благоустраиваются общественные пространства. В 2024 году работы прошли на 30 таких площадках.

Также строятся объекты коммунальной инфраструктуры. «В военном городке Остров-3 модернизируется коммунальная инфраструктура. За 2024 год построены сети теплоснабжения, внутриквартальные сети отопления и станция второго подъема воды. Также начато строительство пяти центральных тепловых пунктов, очистные сооружения. При поддержке нашего президента началась 2024 году масштабная реконструкция котельной №9 в Пскове. Сегодня уже завершены демонтажные работы и в скором времени начнётся монтаж нового котла. Это работа позволит создать надежные условия по теплоснабжению для 76 тысяч жителей нашего города», - сообщила Ксения Григорьева.

По национальному проекту «Экология» строится масштабный объект обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов в Палкинском районе. Проект позволит решить большую экологическую проблему на территории всего региона.

С этого года стартовал новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Также Псковская область впервые будет участвовать в федеральном проекте «Жильё» и получит поддержку для развития жилищного строительства. «Впервые в Псковской области реализуется проект комплексного развития территорий. В рамках его мы планируем ввести 35 тыс квадратных метров жилья», - рассказала Ксения Григорьева.

Кроме того, за три года планируется реализовать шесть крупных проектов: строительство двух участков кольцевого водовода в городе Великие Луки, строительство сетей водоотведения канализационно-насосной станции в Пушкинских Горах и капитальный ремонт коллектора в городе Пскове. «Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - отметила она.

Затем слово было передано вице-президенту Национального объединения строителей Антону Морозу. Он напомнил участникам форума о двух ключевых событиях: «Первое — Госсовет под руководством президента Российской Федерации, на котором определяются меры поддержки строительной отрасли. И второе - приближение нашего с вами профессионального праздника. Понятно, что сейчас весна, но лето не за горами, и День строителя мы должны встретить масштабно!».

По его словам, директор СРО — Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Виктор Суворов пригласил Национальное объединение строителей принять участие в праздновании. «Я надеюсь, что с большинством из вас мы там увидимся. И постараемся отметить как наградами региона, так и наградами федеральными, тех людей, которые действительно заслуженно несут звание строителя на территории Псковской области. СРО «Псковский строительный комплекс» находится на хорошем счету у Национального объединения строителей», - сообщил он.

Антон Мороз отметил, что одной из важнейших задач была подготовка к Государственному совету, который прошёл на минувшей неделе под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. «На Госсовете поднимался вопрос о непростой ситуации в строительной отрасли, которая сложилась особенно в части жилищного строительства. Все мы понимаем, что время ипотеки в том виде, в котором мы привыкли к ней и которая действительно стимулировала развитие жилищного комплекса, ушло. Меняются правила игры, меняются требования к ипотечному кредитованию, не так просто стало получить ипотечный кредит. И естественно из-за этого падают продажи в жилищном строительстве, возможен рост стоимости квадратного метра», - сказал он, добавив, что «есть и другие объективные причины, в том числе, стоимость строительных ресурсов и нехватка рабочей силы».

Вице-президент Национального объединения строителей сообщил, что на госсовете обсуждались предложения, которые были подготовлены с участием всех регионов, включая Псковскую область. «Подробный отчет о предложениях делал руководитель госкомиссии Госсовета по строительству Рустам Минниханов. Президент поддержал тезисы, которые были предложены Рустамом Нургалиевичем. Это были комплексные предложения по расширению семейной ипотеки, по изменению ситуации, связанной с техническими присоединениями к основным сетям - то, что волнует любого строителя при подготовке объекта жилищного строительства, вопросы реализации нацпроектов», - рассказал он.

По словам Антона Мороза, в настоящее время существуют проблемы финансирования. «Финансовый год показал, что нам необходимо жить в тех объёмах денежных средств, которые зафиксированы сейчас бюджетом. А бюджет сейчас ограничен в связи с событиями внешнеполитического характера. Но самое главное - президент понимает, что строительство — это локомотив развития экономики Российской Федерации, который помогает развиваться и иным смежным отраслям. И очень важно, что государство уделяет особое внимание развитию строительной отрасли», - подчеркнул он.

И, конечно, как заметил докладчик, «развитие псковского строительного комплекса и для губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова, и для всех присутствующих здесь, является одной из важнейших задач». «Национальное объединение строителей в этой части будет помогать делать максимально возможное для того, чтобы задачи решались, особенно чтобы были услышаны ваши предложения. Мы готовы поддерживать инициативы с мест. Это поручение президента. Это поручение нашего федерального министра. Раз в неделю мы проводим совещания по каждой территории и докладываем ситуацию. И те проблемы, которые вас волнуют, могут и должны решаться. Я думаю, что совместно мы их решим», - подчеркнул Антон Мороз.

Отметим, что по результатам Госсовета выйдет протокол, в котором будут сформулированы цели и задачи для каждого субъекта Российской Федерации и для строительной отрасли в целом.

Светлана Синцова

Фото Марины Игнатьевой