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Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессионализм журналистов и достоверность информации

Главное достоинство Псковской Ленты Новостей заключается в неизменных высоких стандартах журналистской деятельности, профессионализме сотрудников и точности передаваемых сведений. Такое мнение высказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Я от лица Избирательной комиссии Псковской области хотел бы поздравить вас с 25-летним юбилеем и пожелать успешной работы. В наше стремительное время 25 лет — это очень серьёзный срок, тем более у средств массовой информации. Мы это прекрасно понимаем. Все эти годы ПЛН было с нами, освещая жизнь Псковской области, рассказывая о людях, о событиях, создавая атмосферу единого информационного пространства и сопричастности к важным политическим и общественным событиям», — отметил Игорь Сопов.

По словам председателя облизбиркома, все это время ПЛН не стояла на месте, шла в ногу со временем, осваивала и применяла новые прогрессивные способы работы со своей аудиторией и доносила информацию.

«Но самое важное, чтобы всегда было неизменно, это высокие стандарты работы, профессионализм журналистов и достоверность информации. Вот это вас отличает от всех остальных. Это очень важно для нас», - подчеркнул Игорь Сопов.

Особое внимание спикер уделил директору медиахолдинга «Гражданская пресса», в который входит ПЛН, своему однокурснику Максиму Костикову, отметив дружеские отношения и важность совместной истории.

«Хотел бы также сердечно поздравить моего большого друга-однокурсника Максима Эдуардовича Костикова. Мы учились вместе на историческом факультете. Для нас это очень важно - студенческая дружба. И понимаю, что в этом году ему исполняется 50 лет, и почти половину жизни, которую мы прожили, он работает здесь. Это очень важно. Он посвятил это время своему детищу, медиахолдингу. И это невероятное достижение, я считаю. Могу сказать: Максим, твоя мудрость, талант руководителя позволили не просто выжить, но и стать лидером медиапространства в Псковской области», — подчеркнул председатель облизбиркома.

Завершая поздравление, Игорь Сопов пожелал ПЛН неиссякаемой энергии, появления новых перспективных проектов, благодарности аудитории и крепчайшего здоровья сотрудникам. Председатель также выразил надежду, что впереди у коллектива будут ещё долгие годы продуктивной деятельности и достижения множества успехов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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