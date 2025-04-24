Общество

Родители выпускников из Пскова рассказали, куда планируют поступать их дети в 2025 году - опрос

У 54% родителей 9-классников, не планирующих учиться в 10 классе, ребенок собирается поступать в среднее профессиональное учебное заведение. Среди родителей 11-классников 68% отметили, что их дети выбирают вуз, и 9% — колледж. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Самое популярное направление среди абитуриентов вузов в 2025 году — информационные технологии: стать программистами или специалистами по кибербезопасности планируют дети 22% респондентов. На втором месте — инженерные специальности (16%). На третьей строке — профессия врача (7%). Получить высшее образование в области фундаментальной или прикладной науки собираются дети 6% респондентов, еще столько же рассказали о том, что ребенок планирует стать учителем, у 3% дети готовятся стать юристами.

Среди поступающих в средние профессиональные учебные заведения IT-специальности тоже лидируют (у 24% родителей дети выбирают это направление), на втором месте по популярности — профессия медицинской сестры или фельдшера (11%), на третьем — рабочие профессии в строительстве и производстве (10%). В топ-5 вошли педагогика (8%) и юриспруденция (6%).