Мурашко: 63% студентов-целевиков специалитета в медвузах выходят работать по договору

Поступление на медицинский факультет является популярным направлением у абитуриентов, однако только 63% студентов-целевиков, обучающихся в медвузах по программе специалитета, возвращаются на место работы по договору. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он добавил, что в некоторых регионах совокупный процент потери студентов-целевиков составляет 40%. По его словам, потеря даже одного целевика недопустима. Для изменения этой тенденции необходимы изменения в законодательстве, а также повышение ответственности, пишет ТАСС.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета законодателей заявил, что Министерство здравоохранения РФ должно взять на себя ответственность по решению вопроса дефицита медицинских кадров, а не «прятать голову в песок».