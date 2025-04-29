Общество

Опубликована программа празднования 80-летия Великой Победы в Псковской области

В Псковской области празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет во всех муниципальных образованиях. Программа включает как торжественные памятные мероприятия на воинских захоронениях и мемориалах, так и массовые шествия и выступления творческих коллективов региона, а также выставки, акции, флешмобы и другие общественные мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Все мероприятия в дни празднования Великой Победы будут посвящены чествованию ветеранов и воспоминаниям о павших и недоживших героях войны.

Ознакомиться с ключевыми мероприятиями 80-летия Победы можно здесь.