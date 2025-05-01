Общество

Минсельхоз утвердил новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы шкур животных

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации установило порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы шкур домашних и диких животных, предназначенных для переработки и продажи. Это касается как сельскохозяйственного скота, так и дичи, полученной охотниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по ветеринарии Псковской области.

Фото: Комитет по ветеринарии Псковской области

На ветсанэкспертизу придется отдавать шкуры как сельскохозяйственных животных, так и диких зверей, добытых на охоте. Проводить ее должны специалисты госветслужбы, чтобы убедиться в безопасности сырья. Результаты экспертизы будут вносить в информационную систему «ВетИС».

Если при осмотре и лабораторных исследованиях эксперты выявят возбудителей опасных болезней, например сибирской язвы или чумы КРС, кожсырье уничтожат. Продукция, которая успешно пройдет ветсанэкспертизу, подлежит клеймению.

️Новые ветправила начнут действовать с 1 сентября этого года.