Общество

Антон Мороз посетил Пушкинские Горы с семьёй

Участник предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы Антон Мороз вместе с семьей посетил Пушкинские Горы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Анто Мороз / Telegram-канал

Вместе с женой и детьми Антон Мороз совершил путешествие в одну из жемчужин русской культуры — родовые усадьбы Пушкина. По словам политика, прогулка по историческому месту оставила яркие эмоции благодаря очарованию природы.

«Гуляли по тихим дорожкам Михайловского и любовались живописными видами Тригорского.Наполненные свежестью весеннего воздуха и теплом ласкового солнца старинные парки и уютные аллеи особенно очаровательны в эти майские дни», — поделился Антон Мороз.

Политик обратился с призывом отправиться в Пушкинские Горы, отметив их особую привлекательность весной.

«Друзья, обязательно посетите этот уголок нашей Родины — вам понравится!» — подчеркнул кандидат.