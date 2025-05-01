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Общество

В Роскачестве рассказали, за какие растения на даче грозит тюрьма

03.05.2025 12:19|ПсковКомментариев: 0

Присутствие некоторых растений и грибов на дачных участках может грозить уголовным наказанием, рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков «Ленте.ру».

«Цифры разнятся и зависят от вида растения или гриба: например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признается наличие на участке растений в количестве от двух штук», — говорится в публикации.

Представитель Роскачества напомнил, что к запрещенным относятся банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, содержащие наркотические вещества маки, а также некоторые другие растения.

Игорь Поздняков отметил, что за их выращивание в больших объемах предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы, а в отдельных случаях — до восьми лет лишения свободы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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