Общество

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии «А музы не молчат» прошел в Великолукском районе

41-й Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии «А музы не молчат» прошел в канун 80-летия Победы в деревне Борки Великолукского района. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Александр Козловский/ ВКонтакте

«Этот уникальный фестиваль стал не только данью памяти павшим, но и живым напоминанием о силе слова, поддерживавшего бойцов в окопах, о голосе поэзии, звучавшем даже сквозь грохот канонады», - написал он.

Праздник родился благодаря творческому подвигу русского советского писателя-деревенщика, фронтовика, публициста Ивана Васильева. Он сражался на Калининском фронте, где получил тяжёлую контузию, а после демобилизации он посвятил себя литературе и журналистике.

Выбрав уединение и вдохновение в деревне Борки Великолукского района, Иван Васильев сам построил дом у озера, рядом с сосновым бором, где прожил до конца своих дней. Именно здесь родилась идея фестиваля, который сегодня является одним из важнейших литературных событий, объединяющих поколения.

«В год 80-летия Победы праздник приобрёл особое звучание. Он стал мощным символом преемственности, неразрывной связи поколений, которые чтят подвиг своих предков не только делом, но и словом. Более четырёх десятилетий фестиваль собирает писателей, ветеранов, школьников и молодёжь, сохраняя и передавая живую память о войне через поэзию — ту, что помогала выжить, верить, любить и бороться», - отметил Александр Козловский.

В фестивале принял участие ветеран боевых действий Данил Сидоров. Завершив службу, он не остался в стороне от мирной жизни: активно участвует в жизни родного района, продолжая служить своей стране — теперь уже словом, гражданской позицией и личным примером.