Общество

«Бессмертный полк России» зарегистрировал эмблему в Роспатенте

Общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция.

Согласно документу, организация подала заявку на регистрацию в октябре 2023 года, в апреле 2025 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2033 года.

Эмблема выполнена в форме красной звезды, внутри которой расположен Георгий Победоносец, а сверху надпись «Бессмертный полк», пишет РИА Новости.

В соответствии с заявкой, под этим логотипом в Российской Федерации можно будет изготавливать и реализовывать ювелирные изделия, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы и игрушки. Также в документе упоминаются боеприпасы, патроны и оптические прицелы для огнестрельного оружия.

Шествие «Бессмертного полка» в Пскове будет проведено 9 мая в 10:50.