Общество

У россиян началась вторая трехдневная рабочая неделя мая

В Российской Федерации началась вторая сокращенная рабочая неделя мая. Она продлится с 5 по 7 число. Об этом сообщается в производственном календаре на 2025 год на сайте Государственной Думы.

Согласно календарю, в последнем весеннем месяце будет 18 рабочих дней и 13 выходных и праздничных дней: 1–4, 8–11, 17–18, 24–25, 31 мая. В мае два государственных праздника — День весны и труда (1 мая) и День Победы (9 мая), в которые россияне не работают.

Благодаря переносу выходных дней с субботы 4 января на пятницу 2 мая и с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, граждане будут отдыхать четыре дня подряд два раза.

Как сообщает «Газета.Ru», можно устроить себе длинный отдых и взять дни между выходными — с 5 по 7 мая — в счет отпуска. Еще один вариант — пойти в отпуск с 12 мая. Тогда к отпускным дням присоединятся нерабочие праздничные дни. Но с точки зрения расчета отпускных, май — неудачный месяц, так как в нем мало рабочих дней. А именно от количества рабочих дней в месяце, когда человек идет в отпуск, зависит сумма выплаты.