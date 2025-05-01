Вера Короткова: Есть животные, которые остаются со сломанной психикой навсегда

Психологическое восстановление у животных проходит также, как и у людей, индивидуально. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Кузница» высказала председатель Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.
По её словам, процесс восстановления у каждого животного индивидуален и во многом зависит от психического состояния питомца. В частности, собака, которая была изрезана бывшими хозяевами за стадионом «Электрон» в Пскове, отличается открытостью и любвеобильностью, что помогает ей быстрее забыть пережитое и оставаться доброй и ласковой. Животное окружили заботой, и эмоциональные травмы постепенно исчезнут без следа.
Однако, отметила Вера Короткова, бывают случаи, когда психика животного остаётся повреждённой навсегда. В таких ситуациях на помощь приходят зоопсихологи, которые работают с животными, испытывающими серьёзные психологические проблемы. Каждая история уникальна, и подход к лечению подбирается индивидуально.
Напомним, 28 апреля мужчина и женщина за «Электроном» повесили собаку и резали ее ножом. Ужасный вой истязаемого животного услышали несколько девушек.
По факту жестокого обращения с собакой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.
Выяснилось, что фигурант уголовного дела был трижды судим.
В настоящее время собака по кличке Мия обрела новый дом.