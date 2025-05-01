Общество

Вера Короткова: Есть животные, которые остаются со сломанной психикой навсегда

Психологическое восстановление у животных проходит также, как и у людей, индивидуально. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Кузница» высказала председатель Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

По её словам, процесс восстановления у каждого животного индивидуален и во многом зависит от психического состояния питомца. В частности, собака, которая была изрезана бывшими хозяевами за стадионом «Электрон» в Пскове, отличается открытостью и любвеобильностью, что помогает ей быстрее забыть пережитое и оставаться доброй и ласковой. Животное окружили заботой, и эмоциональные травмы постепенно исчезнут без следа.

«Как и у любого живого существа, в том числе у человека, восстановление бывает самое разное, всё зависит от психики животного. В данном случае собака открыта и любвеобильна, - рассказала гостья студии. - Ее окружили заботой, и чисто эмоционально она забудет это и будет хорошей и милой собакой. Всё уйдет без остатков».

Однако, отметила Вера Короткова, бывают случаи, когда психика животного остаётся повреждённой навсегда. В таких ситуациях на помощь приходят зоопсихологи, которые работают с животными, испытывающими серьёзные психологические проблемы. Каждая история уникальна, и подход к лечению подбирается индивидуально.

Напомним, 28 апреля мужчина и женщина за «Электроном» повесили собаку и резали ее ножом. Ужасный вой истязаемого животного услышали несколько девушек.

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По факту жестокого обращения с собакой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.

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Выяснилось, что фигурант уголовного дела был трижды судим.

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В настоящее время собака по кличке Мия обрела новый дом.