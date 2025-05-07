Общество

Сотрудники «Экогрупп» убрались на мемориале в псковской деревне Выставка

В преддверии празднования 80-летнего юбилея Великой Победы сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО «Экогрупп» провели уборку мемориала, посвященного павшим в Великой Отечественной войне солдатам, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: «Экогрупп»

Этот памятник расположен в деревне Выставка Псковского района.

«Мы убрали мемориал и памятных табличку с именами членов колхоза "Рассвет", подкрасили памятник, а также убрали территорию вокруг. Сохранение памятных мест - это лишь малая часть благодарности поколению, пожертвовавшим всем ради мирного неба над нами. Помним, гордимся и чтим!» - рассказали в компании.