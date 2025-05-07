Общество

«Зверье мое»: Особенности жизни с йоркширским терьером. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 мая.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли главный редактор Центра Деловой Информации и «МК в Пскове» Анна Удовенко-Арсеньева и её сын Артём. В студии поприсутствовала их юная питомица Черри Карамелька.

Гости рассказали об особенностях жизни с йоркширскими терьерами. Как ухаживать за миниатюрной собакой? Кому она подойдёт? Бантики — это для красоты или жизненная необходимость? Какие правила нужно соблюдать во время выгула? Для чего йорку комбинезоны и солнечные очки? Каким болезням подвержены представители данной породы, как избежать возможных проблем?