Родкомы учебных заведений Псковской области получат дополнительные гранты

Более 400 миллионов рублей дополнительно выделено из федерального бюджета на поддержку инициатив родительских комитетов учебных заведений страны. Средства распределены между участниками специального конкурса, который проводит Российское общество «Знание» при содействии Министерства просвещения РФ. Среди победителей дополнительного отбора — два проекта родкомов Псковской области. Всего же в этом году поддержку получат семь заявок от региона, сообщили в пресс-службе правительства области.

Фотография реготделения Российского общества «Знание»

Выделенное финансирование позволило направить грант в 1,5 миллиона рублей на проект «Автогородок как школа самостоятельности. Маршрут успеха» Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната.

Также поддержку получил проект «Профессиональный оазис: родительско-студенческое наставничество как инструмент трудового воспитания и профессионального самоопределения» от родкома Островского многопрофильного колледжа. Размер гранта — более одного миллиона рублей. Участников проекта ждут профессиональные пробы на предприятиях, мастер-классы, практикумы и индивидуальные консультации, а освоенные навыки и достижения будут заноситься в специальные «Трудовые книжки студента». Особое внимание уделят подросткам группы риска.

«Расширение перечня проектов, получивших грантовую поддержку, — это хорошая новость для сотен родительских сообществ по всей стране. За каждым таким проектом стоят не просто идеи, а желание родителей активно участвовать в воспитании детей, вместе со школой создавать новые возможности для их развития. Благодаря дополнительному финансированию еще больше инициатив смогут перейти от замысла к реализации, а значит, еще больше российских семей увидят реальные результаты своей совместной работы», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Среди заявок, которые стали победителями конкурса в разных регионах страны благодаря дополнительному финансированию, можно отметить фестивали народных культур, творческие и ремесленные мастерские, семейные клубы, театры и киноклубы. Родители также предлагают создавать школьные музеи, туристические маршруты, инженерные лаборатории, медиастудии, научно-популярные проекты и площадки для профессиональных проб.