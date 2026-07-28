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С марта банк сможет заблокировать перевод, если обнаружит на телефоне клиента вирус

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С марта 2027 года банк сможет заблокировать перевод, если обнаружит на телефоне клиента вирус. При этом что именно считать вирусом, каждый банк будет определять сам — единого определения в новом антифрод-законе нет.

В июне Госдума приняла антифрод-закон, который обязывает банки блокировать переводы при обнаружении на устройстве вредоносного ПО. Технологии, алгоритмы и критерии банки подберут самостоятельно, сообщили «Базе» в Центробанке. Материальная ответственность за пропущенное хищение станет стимулом улучшать проверку. Но, как считает аналитик «Финама» Игорь Додонов, в такой логике вирусом могут счесть широкий круг программ — от VPN до оптимизаторов смартфона. 

Этот риск действительно есть, признал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но, по его словам, такие проблемы со временем решаются: банки не заинтересованы в потере клиентов, поэтому будут дорабатывать механизмы так, чтобы «ловить» только вредоносные программы, а не легальные сервисы.

При этом доля тех, кто столкнулся с вредоносным ПО на мобильных устройствах, снижается: с 15% в 2024 году до 11% в 2025-м, а за первые месяцы 2026-го — до 6%, сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Речь идёт о пользователях защитных решений компании. Нередко главную роль в заражении играет сам пользователь: например, троянец Mamont распространяется методами социальной инженерии.

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