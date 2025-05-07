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Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед

Парад проходит в Пскове в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Начинается онлайн-трансляция парада Победы в Пскове

Александр Козловский: Мужество ветеранов — не только история, но и наша живая совесть и опора

Николай Козловский: Наш священный долг сегодня – сохранить память и правду о самоотверженной борьбе нашего народа

Александр Котов: В День Великой Победы мы особо остро осознаём нашу общность