Общество

Мошенники начали обменивать деньги на билеты «банка приколов»

Мошенники разработали новую схему, по которой под предлогом проверки подлинности похищают деньги у россиян, а после возвращают билеты «банка приколов», рассказали в правоохранительных органах.

По словам собеседника, на днях в отдел полиции в Москве обратилась пенсионерка, которая рассказала, что в конце апреля ей на домашний телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка.

Телефонные аферисты запугали пенсионерку, что по ее банковским счетам происходят незаконные операции. Испугавшаяся пенсионерка доверилась мошенникам и уже на следующий день отдала все свои сбережения - 3,5 миллиона рублей - курьеру, чтобы проверить и задекларировать деньги, пишет РИА Новости.

«Уже через час ей вновь позвонили мошенники и попросили забрать деньги обратно. Женщина вышла на улицу, где уже другой курьер ей передал черный пакет якобы с проверенными деньгами. Не проверив, пенсионерка принесла пакет домой и продолжила заниматься своими делами. Лишь спустя несколько дней, открыв пакет, она поняла, что там не деньги, а билеты "банка приколов"», — сказал представитель силовых структур.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.