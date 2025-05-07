Общество

Псковские росгвардейцы обеспечили безопасность во время празднования Дня Победы

Свыше 200 сотрудников и военнослужащих управления Росгвадии по Псковской области обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности в период празднования 80 - й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Перед началом массовых мероприятий места их проведения обследовали специалисты инженерно-технической группы ОМОН.

В ходе дежурства росгвардейцы совместно с представителями других правоохранительных структур, народными дружинниками обеспечили правопорядок и безопасность граждан, пропускной режим на праздничные площадки и охрану прилегающих к ним территорий.

Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны были приближены к общественным местам и социальным объектам.

Кроме того, сотрудниками вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы проведены мероприятия по контролю за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и частной охранной деятельности, а также антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объектов празднования.

Благодаря принятым мерам и слаженной работе правоохранителей региона нарушений общественного порядка в период празднования Дня Великой Победы не допущено.