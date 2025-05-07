Общество

Медсестёр поздравил Игорь Иванов с их профессиональным праздником

Медсестёр с профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Поздравляю каждую медицинскую сестру наших профсоюзных здравниц и медицинских учреждений Псковской области. Мы гордимся вами и благодарны вам за ваш благородный вклад в дело сохранения здоровья населения Псковской области», - сказал Игорь Иванов.

Также председатель подчеркнул, что труд медицинских сестёр бесценен и незаменим - именно от них зависит здоровье каждого жителя региона.

«Пусть ваши сердца будут полны радости, тепла и благополучия, пусть ваша работа приносит удовлетворение и благодарность пациентов. Желаю крепкого здоровья, счастья, вдохновения и успехов во всех начинаниях!» - заключил председатель облсовпрофа.

Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая.