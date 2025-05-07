Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Огненное сердце Ершово
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Образование для учащихся с инвалидностью
Псковская область 80-летие Победы
Профсоюзный Первомай
Великие Луки к 80-летию Победы
«Динопарк» Открылся в Пскове
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Задержание ректора ПсковГУ
«Учитель года»: В школе по любви
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Места силы Псковской области
 
 
 
ещё Общество 07.05.2025 12:300 Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед 12.05.2025 08:000 Более 300 мероприятий провел псковский центр военно-спортивной «Воин» за два года 12.05.2025 07:000 Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая 11.05.2025 21:200 Качество оказываемой медпомощи в инфекционной больнице проверили в Пскове 11.05.2025 20:400 Порховские следователи навестили участников Великой Отечественной войны 11.05.2025 20:000 Пять правил пожарной безопасности на даче напомнили псковичам
 
 
 
Самое популярное 05.05.2025 11:090 Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы 05.05.2025 15:260 Проверку проводят в отношении отпустившей украинских наркокурьеров псковской судьи 05.05.2025 19:342 Репетиция парада проходит в центре Пскова. ФОТО, ВИДЕО 05.05.2025 22:200 Экс-замначальника псковского управления назначен новым руководителем МВД Крыма 05.05.2025 15:312 Как псковские випы отметили первые майские праздники
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая

12.05.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры.

Медицинские сестры — это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.

Не стоит забывать, что и в борьбе с коронавирусом и другими инфекциями медицинские сестры принимают самое прямое участие, вкладывая в работу весь свой опыт и профессионализм, свои самые лучшие личные качества и решимость. Всемирная организация здравоохранения также напоминает о том, что здоровье населения во многом зависит от наличия квалифицированного медицинского персонала.

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853—1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II.

Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия в профессиональную общественную организацию — Международный совет медицинских сестер (англ. International Council of Nurses, ICN), который и принял решение отмечать данный праздник в день рождения Флоренс Найтингейл.

Сегодня ICN является федерацией из более чем 130 национальных ассоциаций медсестер, представляющих более 27 миллионов медсестер во всем мире, пишет calend.ru.

К празднику ICN ежегодно готовит информационные материалы, объявляет тематику и лозунг предстоящего празднования. Так, например, в разные годы темами Дня были: «Медицинские сёстры за безопасность пациента — против поддельных медикаментов», «Достаточное кадровое обеспечение — условие безопасности пациента», «Обеспечивать качество на службе обществу: медицинские сёстры в авангарде инноваций», «Сокращая разрыв: повышение доступности и равенства», «Преодоление разрыва: от научных данных к доказательной сестринской практике», «Медицинские сестры: движущая сила перемен — жизненно важный ресурс в поддержку здоровья», «Наши медсестры. Наше будущее» и другие.

В России праздник отмечается с 1993 года. Традиционно к этому дню в ряде медицинских учреждений проходят различные мероприятия как научно-практического направления (конференции, семинары и круглые столы, посвященные пропаганде здорового образа жизни, совершенствованию профессиональной компетентности и развитию личностного и творческого потенциала сестринского персонала), так и развлекательного характера.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?
В опросе приняло участие 185 человек
12.05.2025, 08:200 В результате заморозков пострадало 12% посевов сахарной свеклы 12.05.2025, 08:010 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 12.05.2025, 08:000 Более 300 мероприятий провел псковский центр военно-спортивной «Воин» за два года 12.05.2025, 07:300 Автомобиль врезался в дорожные ограждения в псковской деревне Борисовичи
12.05.2025, 07:000 Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая 11.05.2025, 22:120 В Пскове попал в ДТП полицейский автомобиль. ВИДЕО 11.05.2025, 22:000 В Австралии прошла акция «Пикник памяти» 11.05.2025, 21:400 Умер экс-глава Банка России Виктор Геращенко
11.05.2025, 21:200 Качество оказываемой медпомощи в инфекционной больнице проверили в Пскове 11.05.2025, 21:000 Новую ботаническую игру разработали в «Михайловском» 11.05.2025, 20:560 В Пскове водитель «Ауди» оказал сопротивление полицейским 11.05.2025, 20:400 Порховские следователи навестили участников Великой Отечественной войны
11.05.2025, 20:200 В Таллине осквернили монумент освободителям от нацистов 11.05.2025, 20:000 Пять правил пожарной безопасности на даче напомнили псковичам 11.05.2025, 19:390 Отопительный сезон в Пскове продлили до 15 мая 11.05.2025, 19:200 Николай Козловский: Патриарх Тихон сохранил самые главные ценности РПЦ
11.05.2025, 19:000 Более 1,5 тонн корма для животных не пропустили в Псковскую область 11.05.2025, 18:400 МГУ тестирует способ очистки дна от мазута естественным путем 11.05.2025, 18:262 Полицейские перехватили нарушителя на улице Труда в Пскове 11.05.2025, 18:200 ФК «Луки-Энергия» потерпел первое поражение в первенстве России
11.05.2025, 18:000 Умер народный артист России Юрий Слесарев 11.05.2025, 17:400 Макет местности боев за Опочку создали юнармейцы 11.05.2025, 17:200 Минпромторг: биометрия может стать вариантом идентификации покупателя алкоголя 11.05.2025, 17:000 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 12 мая
11.05.2025, 16:400 Получены активные против гриппа соединения на основе лекарственного растения 11.05.2025, 16:201 Госдума рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну 11.05.2025, 16:000 До +17 ожидается в Псковской области 12 мая 11.05.2025, 15:290 Бастрыкин поручил провести проверку по случаю необеспечения жилплощадью сироты
11.05.2025, 15:200 Автор произведения «Усвятские шлемоносцы» теперь на почтовой марке 11.05.2025, 14:590 «Спартак-Юниор» стал победителем турнира «Локобол-2025» в Пскове 11.05.2025, 14:400 При падении автобуса в пропасть в Шри-Ланке погиб 21 человек 11.05.2025, 14:200 Плановые отключения электричества произойдут в Новоржевском округе
11.05.2025, 14:000 Фейерверк запускали в центре Пскова 11.05.2025, 13:390 Принесение мощей святителя Тихона в куньинский поселок Клин состоялось 11 мая 11.05.2025, 13:090 Девушка в светлой жилетке пропала в Порхове 11.05.2025, 13:000 Историческую реконструкцию победного вечера 9 мая проведут в «Михайловском» в «Ночь музеев»
11.05.2025, 12:420 Доставщика сбили возле отеля «Покровский» в Пскове 11.05.2025, 12:400 Производственно-интеграционные мастерские появятся в Великих Луках 11.05.2025, 12:400 Псковичка Анастасия Егорова может выступить в финале вокального конкурса на телеканале «Звезда» 11.05.2025, 12:200 Максимов день: Почему нужно подставлять лицо ветру
11.05.2025, 12:000 Соревнования по ритм-симулятору пройдут в Пскове 11.05.2025, 11:400 Поздравления с Днем Победы передали ветерану и Почетному гражданину Великих Лук 11.05.2025, 11:200 Великолучанин Руслан Шамилов одолел Гаджимурада Хирамагомедова 11.05.2025, 11:000 Стало известно время выступления группы «Отава Ё» на открытии памятника Ольге Сергеевой в Усвятах
11.05.2025, 10:402 Фотофакт: Церковь возводят на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове 11.05.2025, 10:200 В Минкультуры положительно оценили идею изучения истории кино в школах 11.05.2025, 10:000 Можно ли избаловать собаку, рассказали кинологи 11.05.2025, 09:400 Пасхальный спортивный фестиваль пройдет сегодня в Пскове
11.05.2025, 09:203 Фотофакт: Строительство гостиницы «Космос» в Пскове 11.05.2025, 09:081 Путин предложил прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле 11.05.2025, 09:000 Международный день матери отмечается 11 мая 10.05.2025, 22:000 Эксперт рассказал, на что надо обращать внимание при покупке вина
10.05.2025, 21:420 Девочка госпитализирована в результате падения со второго этажа дома в Пыталово 10.05.2025, 21:380 Сотрудник Kaspersky Кузнецов назвал недоверие главным орудием против дипфейков 10.05.2025, 21:220 Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам на территории РФ 10.05.2025, 21:000 До +12 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 11 мая
10.05.2025, 20:360 В День Победы Псковский театр драмы пригласил на спектакль «Глядя в небеса…» ветеранов 10.05.2025, 20:290 «Песни весны, песни Победы» прозвучали в Пскове. ФОТО 10.05.2025, 20:000 Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Пушкинских Горах 10.05.2025, 19:400 Памятное мероприятие прошло у интернационального братского захоронения в островской деревне Сигорицы
10.05.2025, 19:200 Велопробег в честь 80-летия Победы прошел в Псковской области. ВИДЕО 10.05.2025, 19:000 Пасхальный спортивный фестиваль пройдет в Финском парке Пскова 10.05.2025, 18:363 Бастрыкин поручил принять меры по расследованию дела о ненадлежащем оказании медицинских услуг женщине из Псковской области 10.05.2025, 18:160 Псковичи смогут присоединиться к Александро-Невским чтениям в онлайн режиме
10.05.2025, 18:000 Боксеры из Пскова и Великих Лук стали победителями первенства в Витебске 10.05.2025, 17:460 Ретро-фестиваль «Великий май, победный май» прошел в Пскове. ФОТО 10.05.2025, 17:230 Фестиваль внедорожников «Кудяевские озера-2025» проходит в Псковской области 10.05.2025, 16:591 Дорожно-транспортное происшествие произошло в псковской деревне Неелово
10.05.2025, 16:400 Бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни 10.05.2025, 16:220 Индия и Пакистан согласились на прекращение огня 10.05.2025, 16:000 Александр Козловский рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Семене Линейкине 10.05.2025, 15:400 СОБЫТИЕ: День Победы 2025 в Пскове
10.05.2025, 15:160 «Кубок Победы 2025» проходит в Ледовом дворце Пскова. ВИДЕО 10.05.2025, 15:000 Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку в Печорах из-за нетрезвого водителя 10.05.2025, 14:380 Кинолог перечислил причины возникновения вредных привычек у собак 10.05.2025, 14:200 Акцию «Велосипед!» провели в Новосокольниках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru