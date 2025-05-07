Общество

Открытый день фестиваля «Семья в деле» пройдет в Печорском округе 17 мая

На базе «Лукоморье» 17 мая (Печорский муниципальный округ, деревня Молочково-Дубенец) в рамках семейного фестиваля «Семья в деле» состоится открытый день для всех желающих провести время с семьей весело и с пользой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной организации Российского союза молодежи.

В программе: выступление артистов города и творческих коллективов, мастер-классы по созданию игрушек, народные игры, конкурс рисунков на асфальте, спортивное ориентирование, бесплатное мороженное и многое другое. Также в этот день состоится творческий конкурс среди участников фестиваля.

Начало программы в 12:00. Вход свободный.

Проект «Семья в деле» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, правительства Псковской области. Фестиваль пройдет 16-18 мая.