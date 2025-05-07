Результаты пересдач ЕГЭ будут готовы не позднее 15 июля

Итоги пересдач ЕГЭ 3 и 4 июля будут направлены в регионы не позднее 15 июля. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по готовности к проведению ГИА в 2025 году.
Сергей Кравцов добавил, что в целом система готова к проведению единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, пишет ТАСС. «Соответствующие доклады мы получили от всех регионов. Также Рособрнадзор совместно с региональными министерствами проверил пункты проведения экзаменов», - уточнил Кравцов.