Общество

Пушкиногорцев приглашают выбрать территорию для благоустройства в 2026 году

Жители Пушкинских Гор могут принять участие в голосовании по выбору общественной территории, которую благоустроят в 2026 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщается на странице главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Пушкинских Горах продолжаются работы по благоустройству парка на улице Садовая, который стал победителем голосования за выбор общественных территорий в прошлом году.

В настоящее время подрядчик ведет работы по укладке брусчатки, устройству лестницы. Приобрели скамейки и урны, выполнили подготовительные работы для монтажа освещения, провели кронирование деревьев.

️«Напоминаю, что до 12 июня идёт голосование за выбор территории, которая будет благоустроена в 2026 году! Проект ФКГС - это хорошая возможность облагородить муниципальные пространства, привести в порядок общественные места, сделать населенные пункты комфортными и вовлечь жителей в решение вопросов развития городской среды. Уже более 1500 человек отдали свои голоса за выбор территории на 2026 год!» - отметила Оксана Филиппова.

В голосовании можно выбрать следующие территории:

Аллея возле улицы Садовая, ведущая от туркафе «Тоболенец» до культурно-досугового центра;

Общественная территория у домов 10, 12, 13 на улице Совхозный переулок, которая является въездом в районный центр.

«Только одна из этих территорий получит финансирование на благоустройство в 2026 году. Выбор за вами! Принять участие в голосовании можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», или обратиться к нашим волонтерам в Администрации Пушкиногорского района», - добавила глава района.