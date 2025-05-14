Минпросвещения определило даты летних каникул в России

Минпросвещения определило продолжительность летних каникул в России, они начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.
«Согласно закону об образовании школы могут использовать федеральный график в неизменном виде или самостоятельно его разработать с учетом федеральных рекомендаций, региональных особенностей и мнения участников образовательного процесса», — добавили в Минпросвещения.
Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом школы.