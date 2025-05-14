Общество

Минпросвещения определило даты летних каникул в России

Минпросвещения определило продолжительность летних каникул в России, они начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Летние каникулы для школьников в России в 2025 году начнутся в конце мая и продлятся до 31 августа. <...> Федеральный календарный учебный график утвержден в составе единых федеральных программ. Федеральным графиком установлено окончание учебного года — 26 мая, продолжительность летних каникул для школьников 1–8-х и 10-х классов — не менее восьми недель», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.

«Согласно закону об образовании школы могут использовать федеральный график в неизменном виде или самостоятельно его разработать с учетом федеральных рекомендаций, региональных особенностей и мнения участников образовательного процесса», — добавили в Минпросвещения.

Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом школы.