Общество

Актуальным вопросам образования Пскова будет посвящена пресс-конференция в пресс-центре ПЛН

Актуальные вопросы образования в Пскове станут темой очередной пресс-конференции, которая состоится сегодня, 15 мая, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Как и когда в этом году пройдут последние звонки и выпускные? Как обстоят дела с приемом заявлений в первый класс на новый учебный год? Удалось ли за последние годы снять остроту проблемы со вторыми сменами в школах областного центра? Хватает ли мест в детских садах? Какие работы в этом году ведутся по ремонтам школ и садов? Какие меры безопасности и «антисписывания» будут предприняты в этом году на ЕГЭ?

На этим и многие другие вопросы сегодня ответит начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

Начало пресс-конференции — в 15.30. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.