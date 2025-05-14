Общество

Партия салями и сосисок из Беларуси не прошла контроль на границе в Псковской области

Партия салями и сосисок из Республики Беларусь не прошла ветеринарный контроль на границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фотография: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В деревне Лобок, расположенной в Невельском районе, сотрудник управления Россельхознадзора запретил перемещение около 2 тонн готовой мясной продукции (салями и молочные сосиски), ввозимой с территории Республики Беларусь.

Проведенный ветеринарный контроль установил, что на партию мясных изделий отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и происхождение. Также было зафиксировано нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки готовой мясной продукции: автомобиль не был оснащен холодильным оборудованием.

Перемещение 2 тонн продукции по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товары возвращены в Республику Беларусь.