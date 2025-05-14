Общество

Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок

Псковской Ленте Новостей исполняется 25 лет. Это большой срок для средств массовой информации, считает отельер и ресторатор Ирина Кухи.

«Хочется поздравить коллектив Псковской Ленты Новостей с такой прекрасной датой. 25 лет - это уже большой срок. Хочется вам пожелать развития, стабильности, процветания, побольше интересных гостей, проектов. Спасибо, что для нашего региона создаете много инфоповодов, рассказываете об интересных событиях, проектах. Всего-всего вам самого наилучшего», - сказала Ирина Кухи.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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