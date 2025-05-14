Общество

В ГД предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

Депутат Госдумы Георгий Арапов («Новые люди») направил обращение министру труда Антону Котякову с предложением ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск под названием «демографическая неделя» для повышения рождаемости.

«Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность внедрения ежегодной оплачиваемой «демографической недели» и, в случае поддержки данной инициативы, совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации», - сказано в обращении.

В письме Арапов отметил, что «демографическая неделя» может стать одной из эффективных мер поддержки, и для многих граждан это станет редкой возможностью остановиться, выдохнуть, восстановиться после стресса и прийти к тому внутреннему состоянию, которое врачи и психологи называют оптимальным для принятия решения о рождении ребёнка, а для одиноких людей, заинтересованных в создании семьи, такая неделя может быть использована для знакомств и построения серьёзных отношений.

Политик рассказал, что в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,41 ребёнка на одну женщину, что является рекордно низким уровнем за последние десятилетия. Депутат Госдумы привел данные Росстата, согласно которым более 40% домохозяйств в стране состоят из одного человека - это около 25 миллионов людей, а за последние 20 лет этот показатель увеличился практически вдвое, и основную долю одиноких граждан составляют лица трудоспособного возраста (57,4 %).

Кроме того, парламентарий сообщил, что по мнению профильных специалистов в области репродуктивной медицины и психологии, значительное число пар в репродуктивном возрасте не отказываются от рождения детей окончательно, но откладывают его из-за хронического стресса, усталости и отсутствия эмоционального ресурса.

Арапов добавил, что для принятия решения о рождении ребёнка людям необходима не только финансовая, но и психологическая стабильность и восстановленного жизненного ритма, именно поэтому при формировании демографической политики целесообразно учитывать не только материальные стимулы, но и необходимость создания комфортной психологической среды для молодых семей.

Депутат Госдумы уточнил, что механизм реализации может предусматривать компенсацию затрат работодателя через налоговый вычет: организация оплачивает отпуск, а затем получает вычет из налога на прибыль в размере фактически понесённых расходов, подтверждённых приказом и заявлением сотрудника, что позволит стимулировать участие бизнеса в демографических программах без увеличения налоговой или финансовой нагрузки, пишет РИА Новости.