Общество

Как работает цифровая SIM-карта, рассказал эксперт

Современные технологии стремительно меняют привычные вещи, и SIM-карты не стали исключением. Встроенные eSIM-модули постепенно вытесняют физические носители, предлагая пользователям новый уровень удобства. Вместе с экспертом МегаФона Алексеем Борисовым, руководителем направления по реализации цифровых решений для бизнеса, разбираем достоинства и недостатки цифровых SIM-карт.

Фото здесь и далее: МегаФон

Обычные SIM-карты знакомы всем — это маленькие пластиковые чипы, которые мы вставляем в специальный слот телефона. Существует четыре основных формата: полноразмерная SIM, которая использовалась в первых мобильных телефонах, mini-SIM — популярный формат 2000-х годов, micro-SIM, появившаяся в 2004-2005 годах, и современный nano-SIM, который является стандартом для большинства современных устройств с 2012 года, хотя некоторые производители предлагают совместимость с несколькими форматами через специальные адаптеры. Физические SIM-карты работают практически в любом устройстве, их можно быстро переставить в другой телефон, что удобно, если аппарат сломался или разрядился.

Настоящий переворот в мире мобильной связи произошел в 2017 году, когда была представлена революционная технология eSIM — первый в истории полностью цифровой чип, который нельзя вынуть из телефона. Для активации номера стало достаточно считать QR-код камерой смартфона. Получить его можно как в салоне оператора, так и через приложение, оформив новый номер или заказав перевыпуск имеющейся сим-карты в цифровом формате.

«Технология eSIM также решает проблему физического износа – больше не нужно беспокоиться о повреждении или потере миниатюрной карточки. Встроенный модуль надежно защищен внутри корпуса устройства, что повышает не только удобство, но и безопасность использования. Многие современные смартфоны позволяют одновременно использовать eSIM и физическую SIM-карту, что открывает новые возможности для разделения личных и рабочих контактов», — комментирует Алексей Борисов.

Однако, по мнению эксперта, преждевременно говорить о полном отказе от традиционных SIM-карт. Основное ограничение связано с совместимостью – далеко не все устройства поддерживают новую технологию. Но в некоторых современных устройствах можно хранить несколько профилей eSIM одновременно в зависимости от модели смартфона и объема памяти чипа, и при необходимости переключаться между ними.

eSIM безопасны и надежны. Преимущество уже установленной в смартфон eSIM состоит в том, что она не износится, не сломается, а при потере телефона нельзя будет воспользоваться номером, просто переставив симку в другой аппарат, как пластиковую. Главное – установить блокировку паролем или биометрией на свой смартфон, а дополнительной защитой от действий мошенников станет и блокировка самой сим-карты PIN-кодом.

Стоит ли переходить на eSIM прямо сейчас? Для владельцев современных флагманских смартфонов, особенно тех, кто часто путешествует или использует несколько номеров, переход действительно может быть оправдан. Однако пользователям, довольным своим текущим устройством и тарифами, нет необходимости спешить с принятием решения. Технология eSIM, безусловно, представляет собой будущее мобильной связи, но это будущее наступает постепенно, оставляя время для адаптации, заключил эксперт.